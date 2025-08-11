Дорожники раньше срока отремонтируют участок трассы Челябинск — Курган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок трассы «Иртыш» в Курганской области отремонтируют челябинский подрядчик
Участок трассы «Иртыш» в Курганской области отремонтируют челябинский подрядчик Фото:

Ремонт участка трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск завершат раньше срока. Изначально окончить работы планировали в конце 2027 года, но сдача объекта сместилась на 2026-й благодаря дополнительному федеральному финансированию. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Дорожники готовы приступить к ремонтным работам на участке трассы Р-254 „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с 286-го по 297-й километр. Благодаря дополнительному финансированию на 2025-2026 годы автодорога на указанном отрезке будет приведена в нормативное состояние ранее запланированного», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Подрядчик планирует приступить к ремонту дороги с 15 августа. На участке трассы будет введено реверсивное движение. Проектом предусмотрено восстановление разрушенной в результате пучинообразования дорожной одежды и ликвидация дефектов асфальтобетонного покрытия. Также устроят покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, досыпят обочины, установят новые барьерные ограждения и восстановят существующие посадочные площадки на автобусных остановках.

На отремонтированном участке трассы сделают современную разметку термопластиком и холодным пластиком со светоотражающими элементами. Кроме того, появятся новые дорожные знаки, поперечные и продольные шумовые полосы.

Ранее URA.RU писало, что на ремонт 11 километров трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск будет потрачено 440 миллионов рублей из федерального бюджета. Работами займется челябинская фирма «Форвард». Ремонт пройдет в два этапа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ремонт участка трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск завершат раньше срока. Изначально окончить работы планировали в конце 2027 года, но сдача объекта сместилась на 2026-й благодаря дополнительному федеральному финансированию. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Дорожники готовы приступить к ремонтным работам на участке трассы Р-254 „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с 286-го по 297-й километр. Благодаря дополнительному финансированию на 2025-2026 годы автодорога на указанном отрезке будет приведена в нормативное состояние ранее запланированного», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Подрядчик планирует приступить к ремонту дороги с 15 августа. На участке трассы будет введено реверсивное движение. Проектом предусмотрено восстановление разрушенной в результате пучинообразования дорожной одежды и ликвидация дефектов асфальтобетонного покрытия. Также устроят покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, досыпят обочины, установят новые барьерные ограждения и восстановят существующие посадочные площадки на автобусных остановках. На отремонтированном участке трассы сделают современную разметку термопластиком и холодным пластиком со светоотражающими элементами. Кроме того, появятся новые дорожные знаки, поперечные и продольные шумовые полосы. Ранее URA.RU писало, что на ремонт 11 километров трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск будет потрачено 440 миллионов рублей из федерального бюджета. Работами займется челябинская фирма «Форвард». Ремонт пройдет в два этапа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...