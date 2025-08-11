Дорожники раньше срока отремонтируют участок трассы Челябинск — Курган

Ремонт участка трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск завершат раньше срока. Изначально окончить работы планировали в конце 2027 года, но сдача объекта сместилась на 2026-й благодаря дополнительному федеральному финансированию. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Дорожники готовы приступить к ремонтным работам на участке трассы Р-254 „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с 286-го по 297-й километр. Благодаря дополнительному финансированию на 2025-2026 годы автодорога на указанном отрезке будет приведена в нормативное состояние ранее запланированного», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Подрядчик планирует приступить к ремонту дороги с 15 августа. На участке трассы будет введено реверсивное движение. Проектом предусмотрено восстановление разрушенной в результате пучинообразования дорожной одежды и ликвидация дефектов асфальтобетонного покрытия. Также устроят покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, досыпят обочины, установят новые барьерные ограждения и восстановят существующие посадочные площадки на автобусных остановках.
На отремонтированном участке трассы сделают современную разметку термопластиком и холодным пластиком со светоотражающими элементами. Кроме того, появятся новые дорожные знаки, поперечные и продольные шумовые полосы.
Ранее URA.RU писало, что на ремонт 11 километров трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск будет потрачено 440 миллионов рублей из федерального бюджета. Работами займется челябинская фирма «Форвард». Ремонт пройдет в два этапа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.