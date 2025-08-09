Володин высказался по поводу слишком больших домашних заданий для школьников

Володин запустил опрос об отмене домашних заданий для школьников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вячеслав Володин заявил о том, что проект по снижению учебной нагрузки обсудят в следующем месяце
Вячеслав Володин заявил о том, что проект по снижению учебной нагрузки обсудят в следующем месяце Фото:

Большинство депутатов Госдумы считают учебную нагрузку на школьников слишком большой — учащиеся проводят за учебой по 8-10 часов ежедневно. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, запустив опрос об отмене домашних заданий.

«Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников», — говорится в сообщении Володина, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что эта проблема волнует родителей, учителей, а также самих школьников.

По словам председателя Госдумы, вопрос учебной перегрузки планируется обсудить уже в следующем месяце. Володин отметил, что актуальность опроса возрастает из-за того, что у школьников появляются способы формального выполнения домашних заданий — такие, как использование искусственного интеллекта, а также поиск готовых решений в интернете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство депутатов Госдумы считают учебную нагрузку на школьников слишком большой — учащиеся проводят за учебой по 8-10 часов ежедневно. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, запустив опрос об отмене домашних заданий. «Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников», — говорится в сообщении Володина, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что эта проблема волнует родителей, учителей, а также самих школьников. По словам председателя Госдумы, вопрос учебной перегрузки планируется обсудить уже в следующем месяце. Володин отметил, что актуальность опроса возрастает из-за того, что у школьников появляются способы формального выполнения домашних заданий — такие, как использование искусственного интеллекта, а также поиск готовых решений в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...