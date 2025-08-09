Володин высказался по поводу слишком больших домашних заданий для школьников

Большинство депутатов Госдумы считают учебную нагрузку на школьников слишком большой — учащиеся проводят за учебой по 8-10 часов ежедневно. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, запустив опрос об отмене домашних заданий.
«Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников», — говорится в сообщении Володина, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что эта проблема волнует родителей, учителей, а также самих школьников.
По словам председателя Госдумы, вопрос учебной перегрузки планируется обсудить уже в следующем месяце. Володин отметил, что актуальность опроса возрастает из-за того, что у школьников появляются способы формального выполнения домашних заданий — такие, как использование искусственного интеллекта, а также поиск готовых решений в интернете.
