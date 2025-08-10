В Кургане состоялось годовое общее собрание акционеров Центрального рынка. Участники обсудили ключевые вопросы деятельности предприятия и приняли ряд важных решений, одно из которых — новый состав Совета директоров. Об этом сообщается на сайте корпорационной информации.
«Собрание также приняло решение о распределении прибыли: акционеры единогласно поддержали предложение не выплачивать дивиденды, направив освободившиеся средства на модернизацию имущественного комплекса рынка. Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня: избрать в Совет директоров», — указано на сайте «Интерфакс».
Избрание нового состава совета директоров:
- Сергей Герштанский;
- Михаил Дубанич;
- Анна Бунина;
- Валентина Безносова;
- Евгения Водянникова;
- Ирина Каменская;
- Геннадий Сукманов;
- Дина Баева.
Кроме того, утвержден состав ревизионной комиссии: В. Р. Широносов, О. М. Костюченко и Н. А. Родионова. Аудитором общества назначено ООО Аудиторская фирма «СибМаш-Лидер». Новое руководство Курганского центрального рынка обозначило приоритетную задачу — реализацию масштабного инвестиционного проекта по модернизации инфраструктуры. Планируется обновление имущественного комплекса, что должно повысить качество обслуживания клиентов и укрепить позиции рынка на фоне растущей конкуренции в регионе.
Ранее URA.RU писало, что несколько чиновников вошли в состав директоров АО «Курганский центральный рынок. Среди них начальник управления ЖКХ областного депстроя Андрей Благинин, директор городского департамента экономразвития Анна Бунина, руководитель городской инспекции по земельным отношениям Сергей Герштанский и глава МКУ „Жилищная политика“ Вячеслав Гляделов.
