Хорошо клевало на реке у дамбы
Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую поймал на удочку возле дамбы. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Рыбачил у дамбы на Тоболе со стороны Воробьевых гор. Поймал целый ящик рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.
Ранее курганец наловил кучу карасей на Тоболе в районе соборной мечети. Рыбачил он на простую донку.
Отличный улов на реке Тобол
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!