09 августа 2025

Рыбак наловил полный ящик рыбы в Кургане у дамбы. Фото

Служба новостей «URA.RU»
Хорошо клевало на реке у дамбы
Хорошо клевало на реке у дамбы

Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую поймал на удочку возле дамбы. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Рыбачил у дамбы на Тоболе со стороны Воробьевых гор. Поймал целый ящик рыбы», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова от удачливого рыбака.

Ранее курганец наловил кучу карасей на Тоболе в районе соборной мечети. Рыбачил он на простую донку.

Отличный улов на реке Тобол
Отличный улов на реке Тобол
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
