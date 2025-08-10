В Telegram у россиян исчезла возможность отправлять голосовые и звонить

Пользователи из разных регионов России массово столкнулись с перебоями в работе аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. За последние сутки на специализированных сервисах для отслеживания технических проблем поступило более 3000 жалоб. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.
«Жители различных регионов России за последние сутки подали свыше 3000 жалоб на проблемы с работой аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. Пользователи массово сообщают о сбоях в функционировании сервиса», — следует из данных DownDetector.
Согласно информации портала, пик обращений пришелся на обеденное время 10 августа. Пользователи отмечали невозможность совершить звонок или подключиться к видеочату. География сбоя: Новосибирская область, Хабаровский край, Приморский край, Красноярский край, Свердловская область.
Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, отметила проблемы с работой мессенджера Telegram в Перми. Она отметила, что причины сбоя неизвестны.
