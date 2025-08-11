Количество жертв от употребления паленой сочинской чачи возросло

Mash Batash: скончалась 36-летняя жительница Уфы, отравившаяся сочинской чачей
Женщина скончалась вскоре после отравления чачей
Женщина скончалась вскоре после отравления чачей
Туристы в Сочи умерли от паленой чачи

В Уфе скончалась 36-летняя женщина, ранее ослепшая в результате отравления суррогатным алкоголем, купленным на рынке в Сочи. Об этом сообщают telegram-каналы.

"Уфимка, которая ослепла из-за сочинской чачи, скончалась. Ей было 36 лет", — пишет telegram-канал Mash Batash. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной отравления стал метанол, содержащийся в некачественном алкогольном напитке.

Общее число погибших из-за употребления сочинской самодельной чачи достигло 13 человек. Опасный напиток продавали на рынке «Базар» в Сочи. После выявления массовых случаев отравления торговую точку закрыли, а 71-летнюю женщину-продавца и ее внучку задержали. Суд отправил обеих подозреваемых в следственный изолятор на два месяца.

