В небе над регионами РФ заметили 20 украинских дронов

Минобороны: утром и днем 11 августа сбито 20 украинских БПЛА над территориями РФ
Украинские беспилотники находились над акваторией Черного моря
Украинские беспилотники находились над акваторией Черного моря Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в утренние и дневные часы 11 августа уничтожили 20 дронов ВСУ над российскими территориями, в том числе в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

«С 07:20 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Там отметили, что дроны ВСУ сбили в небе над Калужской и Брянской областями, а также над территорией Московского региона и акваторией Черного моря. 

Ранее стало известно, что системы ПВО за последние сутки сбили 312 украинских беспилотников и семь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, появилась информация, что бойцы группировки войск «Центр» освободили село Луначарское в ДНР.

