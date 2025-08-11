В небе над регионами РФ заметили 20 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в утренние и дневные часы 11 августа уничтожили 20 дронов ВСУ над российскими территориями, в том числе в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 07:20 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Там отметили, что дроны ВСУ сбили в небе над Калужской и Брянской областями, а также над территорией Московского региона и акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что системы ПВО за последние сутки сбили 312 украинских беспилотников и семь снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, появилась информация, что бойцы группировки войск «Центр» освободили село Луначарское в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.