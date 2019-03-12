11 марта 2019

Избирком Екатеринбурга вынес окончательное решение по референдуму о храме Cвятой Екатерины

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 18:48
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Храм святой Екатерины, эскизы, эскиз, храм святой екатерины
В грядущие выходные и сторонники, и противники храма проведут свои мероприятияФото: официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
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Битва за храм

Избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрела проект итогового решения по референдуму о строительстве храма Святой Екатерины. Инициаторам мероприятия в его проведении было отказано, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Поскольку предложенные для референдума вопросы были признаны не соответствующим закону, члены комиссии единогласно выступили за отказ в регистрации инициативной группы», — говорится в сообщении администрации. Проверка инициативы по проведению референдума о храме Екатерины продолжалась полтора месяца. Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга признали формулировку предложенных к обсуждению вопросов не соответствующей законодательству.

Между тем сторонники строительства храма проведут первую публичную акцию в поддержку культового объекта 17 марта. На месте будущего строительства планируется провести молебен, поучаствовать в котором свердловчан пригласил митрополит Екатеринбургский Кирилл. Перед этим, 16 марта, противники собора запланировали тематический концерт в «Ельцин Центре».

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