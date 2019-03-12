Избирком Екатеринбурга вынес окончательное решение по референдуму о храме Cвятой Екатерины

В грядущие выходные и сторонники, и противники храма проведут свои мероприятия Фото: официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

новость из сюжета Битва за храм

Избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрела проект итогового решения по референдуму о строительстве храма Святой Екатерины. Инициаторам мероприятия в его проведении было отказано, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Поскольку предложенные для референдума вопросы были признаны не соответствующим закону, члены комиссии единогласно выступили за отказ в регистрации инициативной группы», — говорится в сообщении администрации. Проверка инициативы по проведению референдума о храме Екатерины продолжалась полтора месяца. Ранее депутаты гордумы Екатеринбурга признали формулировку предложенных к обсуждению вопросов не соответствующей законодательству.

Между тем сторонники строительства храма проведут первую публичную акцию в поддержку культового объекта 17 марта. На месте будущего строительства планируется провести молебен, поучаствовать в котором свердловчан пригласил митрополит Екатеринбургский Кирилл. Перед этим, 16 марта, противники собора запланировали тематический концерт в «Ельцин Центре».