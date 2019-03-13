Теракт на концерте Киркорова заказал Галкин, заявил обвиняемый

Обвиняемый в организации теракта указал на Максима Галкина Фото: depositphotos.com © URA.RU

Один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года заявил, что это было покушение на заказное убийство. Заказчиком, по его словам, был артист Максим Галкин, якобы приревновавший певца к Алле Пугачевой.

Всего по уголовному делу об организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Мужчины хотели устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале. Для этого они закупили необходимые компоненты, дали присягу на верность лидеру запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и изготовили бомбу, но из-за надежной полицейской охраны в ресторане «Хазар» (где состоялся концерт) реализовать план не смогли.

При этом мужчины, как пишет «Коммерсант», отрицают вину в подготовке теракта. На допросе 4 марта один из обвиняемых утверждал, что он планировал не террористический акт, а убийство Филиппа Киркорова. Заказчиком якобы выступал Максим Галкин. Мужчина сказал следователям, в начале 2017 года в Москве к нему подошел Галкин и предложил совершить убийство певца за 2 млн рублей. Причиной стала якобы ревность к Пугачевой. Тот согласился и получил в качестве аванса 1 млн рублей, а также мобильный телефон и сим-карту. Правда, потом отказался от заказа, поскольку при взрыве пострадало бы много людей.

Обвиняемый просил допросить в качестве свидетелей Киркорова, Пугачеву и Галкина, но следователи отказались, придя к выводу, что вся эта история придумана, чтобы затянуть расследование. Кроме того, показания объективно ничем не подтверждаются. Сам Галкин не стал комментировать ситуацию. Адвокат обвиняемого намерен добиться проверки изложенной его подзащитным версии и хочет обратиться в Генпрокуратуру, чтобы расследование дела передали в Следственный комитет.