Хоккеист Фетисов призвал вернуть пиво на стадионы

18 ноября 2025 в 13:25
Пиво на стадионе - часть мировой спортивной культуры, заявил Фетисов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Пиво следует вернуть на стадионы, так как оно является частью мировой спортивной культуры. Такого мнения придерживается российский хоккеист и политический деятель Вячеслав Фетисов.

«Пиво на стадионе — это часть мировой спортивной культуры. Здесь мы никуда не денемся. <...>Я считаю, что пиво надо возвращать», — рассказал Фетисов. Его слова приводит ТАСС.

Он также назвал употребление пива — культурой посещения стадиона. По его словам, сегодня можно контролировать все эти моменты при необходимости.

Проработку законопроекта о возвращении пива прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, после ряда консультаций с правительством и несколькими организациями «был дан зеленый свет». Об этом сообщало RT.

