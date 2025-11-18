Хоккеист Фетисов призвал вернуть пиво на стадионы
Пиво на стадионе - часть мировой спортивной культуры, заявил Фетисов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пиво следует вернуть на стадионы, так как оно является частью мировой спортивной культуры. Такого мнения придерживается российский хоккеист и политический деятель Вячеслав Фетисов.
«Пиво на стадионе — это часть мировой спортивной культуры. Здесь мы никуда не денемся. <...>Я считаю, что пиво надо возвращать», — рассказал Фетисов. Его слова приводит ТАСС.
Он также назвал употребление пива — культурой посещения стадиона. По его словам, сегодня можно контролировать все эти моменты при необходимости.
Проработку законопроекта о возвращении пива прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, после ряда консультаций с правительством и несколькими организациями «был дан зеленый свет». Об этом сообщало RT.
