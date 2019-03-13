Росавиация заявила о резком снижении пассажиропотока у Utair

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 09:09
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, туман, utair, ютейр
За февраль авиакомпания сократила пятую часть пассажиропотокаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Проблемы у авиакомпании UTair

Пассажиропоток авиакомпании Utair в феврале упал на 20%. За тот же период конкуренты перевозчика лишь увеличили свои показатели, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Росавиации.

«Перевозчик использует экономически выгодные антикризисные меры и сокращает программу в низкий сезон, чтобы нарастить рейсы летом», — сообщили изданию представители Utair. В то же время пассажиропоток «Аэрофлота» вырос почти на 16%, «Уральских авиалиний» — на 8,7%, а «Победы» — сразу на 45,4%. В среднем весь рынок гражданской авиации за февраль вырос на 9,2%.

Авиакомпания Utair переживает сложные финансовые времена, напоминает агентство Nation News. Для решения этой проблемы руководство перевозчика регулярно сокращает число направлений и увеличивает цену билетов, отмечает телеканал 360. Впрочем, губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что учредители перевозчика, в число которых входит и правительство ХМАО, не допустят его банкротства.

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