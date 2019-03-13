Жителей Уральского федерального округа 13—15 марта ждут неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».
«Рекомендуем водителям не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок. Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда», — заявили в ведомстве.
Жителям ХМАО, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей стоит готовиться к обильному снегопаду, в некоторых регионах с дождем, а также к метелям. Скорость ветра в районах Урала может достигать 15-19 м/с.