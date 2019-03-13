Уральских водителей предупредили об опасности. «Рекомендуем не рисковать жизнью»

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 12:43
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Клипарт. Север., зима, шоссе, трасса, дорога, грузовик на трассе, тракт
Специалисты рекомендуют водителям отказаться от дальних поездокФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителей Уральского федерального округа 13—15 марта ждут неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

«Рекомендуем водителям не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок. Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда», — заявили в ведомстве.

Жителям ХМАО, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей стоит готовиться к обильному снегопаду, в некоторых регионах с дождем, а также к метелям. Скорость ветра в районах Урала может достигать 15-19 м/с.

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