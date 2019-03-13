Российская певица Юлия Началова, которую госпитализировали из-за проблем со здоровьем, находится в «непростой ситуации». Об этом «URA.RU» заявила PR-директор артистки Анна Исаева.
«Мы [представители певицы] подтверждаем, что Юлия Началова находится в непростой ситуации. Ей помогают врачи. Мы, как и близкие родственники певицы, надеемся, что с ней все будет хорошо. Но, повторюсь, ситуация сложная», — сказала Исаева. При этом она не подтвердила, действительно ли артистка находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.
Ранее стало известно, что исполнительницу доставили в одну из московских больниц и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, напоминает агентство Nation News. У больной диабетом певицы резко повысился сахар, и врачи настояли на ее экстренной госпитализации. Позже официальный представитель Началовой Владимир Белов все сообщения о плохом состоянии певицы опроверг, назвав их «бредом», отмечает «Национальная служба новостей».