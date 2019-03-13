Проект несуществующей соцкарты уже внесен в заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Амбициозный проект свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Единая социальная карта» (изначально «Единая карта социальных услуг») будет реализован к концу срока его полномочий. Внесенный главой региона 13 марта законопроект депутаты обсудят 26 марта, но сам новый «пластик» свердловчане увидят только в 2021 году (полномочия губернатора истекают в 2022-м).

Поручение по созданию единой карты Евгений Куйвашев давал больше года назад (5 февраля 2018-го). Тогда руководителем рабочей группы был назначен первый замгубернатора Алексей Орлов, а ответственным за проект — заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда, которого позже (для уменьшения бюрократической нагрузки) перевели в минсоцполитики. В этом году проект карты был презентован и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову во время совещания в Нижнем Тагиле.

Статьями с 1-й по 14-ю внесенного в заксобрание проекта оговариваются поправки в множестве нормативных актов, которые определяют порядок выплат пособий, начисления матпомощи, предоставления льгот и прочих преференций слабозащищенным слоям населения. А вот в статье 16 оговаривается, что все изменения в законы Свердловской области вступят в силу с 1 января 2021 года.

«До наступления указанной даты кредитными организациями соответствующие денежные выплаты могут осуществляться с использованием единой социальной карты по заявлению лиц, которым назначены эти выплаты», — говорится в документе, который был передан спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной на обсуждение в профильный комитет по социальной политике.

Каким образом будут взаимодействовать с единой социальной картой кредитные организации и граждане — неизвестно. Самой карты на сегодня не существует: не определен даже оператор (должен состояться конкурс), в чьи задачи будет входить проведение тендеров для банков, которые смогут выступать операционными посредниками.

Объяснить механизм работы карты при физическом ее отсутствии в департаменте информполитики региона не смогли, а в областном министерстве социальной политики, глава которого Андрей Злоказов сегодня находится в Москве, лаконично предложили «дождаться принятия закона».