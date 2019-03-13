Уголовное дело по факту гибели пенсионера, которого убило сорвавшимся с крыши снегом, возбудили в СК РФ по Тюменской области. 11 марта 83-летний тюменец погиб в поселке Боровский Тюменского района на крыльце офиса нотариуса.
Как сообщили «URA.RU» в региональной прокуратуре, пенсионер приехал к специалисту из села Богандинское. На крыльце офиса, который расположен в шестиэтажном доме, на него с крыши обрушилась снежная ледяная лавина. Мужчину экстренно доставили в больницу, где он в тот же день скончался от полученных травм.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), которая предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
Дом находится на обслуживании у ТСЖ «Сибиряк». Прокуратура Тюменского района начала проверку надлежащего содержания общего имущества дома. Получить оперативный комментарий от ТСЖ не удалось — там не ответили на звонок.