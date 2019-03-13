Юлия Началова находится в коме

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 15:47
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Состояние Началовой оценивается как тяжелоеФото: Instagram, Юлия Началова

Российская певица Юлия Началова была введена в искусственную кому. Врачи подключили Началову к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Певицу ввели в искусственную кому», — пишет «Комсомольская правда». Состояние артистки объясняется осложнением сахарного диабета, наступившим в результате дефицита инсулина в организме. Кроме того, у звезды обострилась подагра, которой 38-летняя Началова страдает долгие годы.

Началова была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц 11 марта. Представители звезды подтверждают, что Юлия находится в тяжелом состоянии.

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