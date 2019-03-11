10 марта 2019

СМИ: Юлия Началова госпитализирована в тяжелом состоянии

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 12:21
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Менеджер певицы опроверг информацию о тяжелом состоянии и госпитализации ЮлииЮлия Началова, Instagram

Российская певица Юлия Началова была экстренно госпитализирована в одну из Московских больниц 11 марта. об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Юлия Началова госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое», — говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, у Началовой резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра. Сейчас врачи пытаются помочь певице.

Однако менеджер певицы опроверг информацию о тяжелом состоянии и госпитализации Юлии. «Откуда вы берете эти новости? Я не хочу комментить этот бред. Все хорошо, все в порядке», — приводит его слова телеканал 360.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дорогомиловский суд Москвы лишил Юлию Началову водительских прав и запретил управлять транспортом на полтора года. Также певицу обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Инспекторы ГИБДД задержали звезду в декабре 2017 года. Девушка ехала за рулем своего Lexus по необычной траектории. один из сотрудников отметил, что в салоне сильно пахло алкоголем и духами.

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