СМИ: Юлия Началова госпитализирована в тяжелом состоянии

Менеджер певицы опроверг информацию о тяжелом состоянии и госпитализации Юлии Юлия Началова, Instagram

Российская певица Юлия Началова была экстренно госпитализирована в одну из Московских больниц 11 марта. об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Юлия Началова госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое», — говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, у Началовой резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра. Сейчас врачи пытаются помочь певице.

Однако менеджер певицы опроверг информацию о тяжелом состоянии и госпитализации Юлии. «Откуда вы берете эти новости? Я не хочу комментить этот бред. Все хорошо, все в порядке», — приводит его слова телеканал 360.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дорогомиловский суд Москвы лишил Юлию Началову водительских прав и запретил управлять транспортом на полтора года. Также певицу обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Инспекторы ГИБДД задержали звезду в декабре 2017 года. Девушка ехала за рулем своего Lexus по необычной траектории. один из сотрудников отметил, что в салоне сильно пахло алкоголем и духами.