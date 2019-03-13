Отсрочка Совфеда не спасет хостелы от исчезновения

Леонид Федоров
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 15:58
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Рынок недорогих апартаментов существенно сократитсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Предложение Совета Федерации перенести на 1 января 2020 года вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в многоквартирных жилых домах лишь отсрочит закрытие мини-гостиниц. Об этом «URA.RU» заявила председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова, комментируя решение верхней палаты парламента отклонить законопроект и создать по нему согласительную комиссию для доработки документа.

Эксперт предположила, что большинство хостелов просто продолжат свою работу до 1 января, а потом закроются или уйдут в тень. «Эти девять месяцев хоть позволят просто заработать деньги. Но принципиально и качественно ситуация все равно не изменится», — заключила она.

Недорезова считает, что перевести здания, в которых расположены хостелы, в нежилой фонд смогут только 10% участников рынка. «Требования для перевода достаточно жесткие. В первую очередь, это наличие отдельного входа от всех. А получить его невозможно, особенно если ты находишься на втором этаже. Также необходимо и согласие более 2/3 соседей по дому. К тому же и сама стоимость перевода в нежилой фонд достаточно велика — 10 тысяч рублей за квадратный метр», — пояснила она.

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