Поставленная президентом России цель может быть перевыполнена на 2 млн тонн в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Минприроды России нашли способ выполнить указ президента о загрузке Северного морского пути (СМП). Ранее в ведомстве, которым руководит бывший ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин, сообщали, что грузопоток на СМП может не достичь заявленных 80 млн тонн к 2024 году.

По новым подсчетам Минприроды, объем транспортировки грузов даже превысит заявленные президентом показатели и достигнет 82 млн тонн в год. В обновленном прогнозе ведомство в том числе учитывает проекты «Роснефти» и «ННК-Таймырнефтегаздобыча» Эдуарда Худайнатова в бухте Север, пишет РБК. Основной объем перевозок СМП по-прежнему придется на НОВАТЭК и проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

Ранее в Минприроды России сообщали, что указ президента страны об увеличении грузооборота по Северному морскому пути может быть не выполнен. По прогнозу, который был дан в середине января, максимальный объем грузооборота к 2024 году достигнет лишь 52 млн тонн.