12 марта 2019

Караваев сменит в екатеринбургском Водоканале легендарного чекиста

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 20:06
Размер текста
-
17
+
Первое заседание гордумы Екатеринбурга седьмого созыва, караваев александр, жест рукой
Александр Караваев имеет большой управленческий опытФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Екатеринбурга Александр Караваев 14 марта подаст документы о приеме на работу на пост первого заместителя МУО «Водоканал» по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью.

Как сообщил «URA.RU» источник в администрации областного центра, должность с таким названием и функционалом была введена в штатное расписание «Водоканала» в марте.

До февраля 2019 года на предприятии также работал первый заместитель генерального директора — директор по стратегическому развитию Сергей Рахманов. Он — бывший начальник службы экономической безопасности УФСБ по Свердловской области.

Александр Караваев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что действительно подаст заявление о приеме на работу. Более подробные комментарии он счел преждевременными.

Ранее Караваев работал директором Фонда капремонтов Свердловской области.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...