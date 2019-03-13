Караваев сменит в екатеринбургском Водоканале легендарного чекиста

Депутат думы Екатеринбурга Александр Караваев 14 марта подаст документы о приеме на работу на пост первого заместителя МУО «Водоканал» по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью.
Как сообщил «URA.RU» источник в администрации областного центра, должность с таким названием и функционалом была введена в штатное расписание «Водоканала» в марте.
До февраля 2019 года на предприятии также работал первый заместитель генерального директора — директор по стратегическому развитию Сергей Рахманов. Он — бывший начальник службы экономической безопасности УФСБ по Свердловской области.
Александр Караваев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что действительно подаст заявление о приеме на работу. Более подробные комментарии он счел преждевременными.
Ранее Караваев работал директором Фонда капремонтов Свердловской области.