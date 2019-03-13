Осетинский депутат ворвался на урок и избил учительницу на глазах у детей

Депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичашвили ворвался на урок к шестиклассникам школы №4 в Ардоне и начал избивать учительницу прямо на глазах у детей. Затем депутат протащил женщину за волосы на другой этаж, к кабинету директора.
«Малолетние дети, видя происходящую картину, начали плакать. Невзирая на все это, данный нелюдь продолжал тащить за волосы учителя», — приводит телеканал 360 слова источника в правоохранительных органах. Позднее выяснилось, что мужчина таким образом защищал свою племянницу, учащуюся в этой школе, которую подозревают в краже 70 рублей у другой ученицы.
Руководство школы уже написало на депутата заявление в полицию. Уточняется, что год назад он уже применял силу в отношении другой учительницы.