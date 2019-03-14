Лже-чиновники вымогают деньги у предпринимателей в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) мошенники обманывают предпринимателей, представляясь чиновниками и обещая за умеренную плату освободить от проверок. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в городской администрации.
«Неизвестные лица представляются сотрудниками „отдела мониторинга управления по защите прав потребителей“ и под предлогом якобы запланированной проверки навязывают продажу печатной продукции (буклеты с законодательством, книги отзывов и предложений, журналы проверок). При этом гарантируют, что в случае приобретения товаров предприниматель будет освобожден от проверки», — описали схему мошенничества в мэрии.
Стоимость литературы оценивается в две тысячи рублей за экземпляр. В мэрии располагают информацией о четырех жертвах мошенников, которые затем обратились в администрацию. Однако не исключено, что по факту пострадавших больше. Просто не все бизнесмены решили придать такие факты огласке.
В нижневартовской администрации подчеркивают, что подразделения с наименованием «отдел мониторинга управления по защите прав потребителей» не существует. «В мэрии есть отдел по защите прав потребителей, но у него нет полномочий по проведению контрольных мероприятий в этой сфере», — добавили в муниципалитете. Кстати, аналогичная волна мошенничества прокатилась по Нижневартовску и в прошлом году.