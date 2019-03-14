13 марта 2019
12 марта 2019

В Кургане обрушилась стена аварийного дома. Его до сих пор не расселили. ФОТО

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 10:19
Размер текста
-
17
+
Кирпичная кладка обрушилась над окном одной из квартирФото: Станислав Достовалов

Кирпичная кладка частично обрушилась в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Керамзитном в Кургане. Здание был признано аварийным, однако в нем до сих пор проживают люди.

О разрушении стены жители Керамзитного сообщили на номер 112 вечером 13 марта. На место происшествия выезжали оперативные службы и чиновники городской администрации, в том числе глава администрации Кургана Андрей Потапов. «Было установлено, что в двухэтажном 16-квартирном здании 1958 года постройки произошло разрушение наружной версты кирпичной кладки в карнизной части второго этажа — в районе квартиры №8», — заявили в пресс-службе мэрии.

Здание огородили киперной лентой
Фото: Станислав Достовалов

В администрации города заявляют, что пострадавших в результате происшествия нет. На 14 марта назначено обследование дома. При необходимости людей обещают временно разместить в помещениях маневренного жилищного фонда.

Дом признали аварийным два года назад
Фото: Станислав Достовалов

Жилой дом в поселке Керамзитном был признан аварийным в июле 2017 года. По данным администрации, жильцы управляют им самостоятельно. С 2016 по 2017 годы он находился на обслуживании управляющей компании «Ключ», а до этого — УМР «Затоболье». Пообщаться с жителями аварийного дома корреспонденту «URA.RU» не удалось. Жильцы соседних домов сообщили, что состояние кирпичной кладки дома уже неоднократно вызывало нарекания. Год назад она также начинала разрушаться, однако ее оперативно отремонтировали.

С другой стороны здание выглядит не лучше
Фото: Станислав Достовалов
На место аварии выезжало руководство города
Фото: пресс-служба администрации Кургана

Возможность проживания в здании людей оценят 14 марта
Фото: пресс-служба администрации Кургана

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...