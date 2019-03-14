В Кургане обрушилась стена аварийного дома. Его до сих пор не расселили. ФОТО

Станислав Достовалов © Служба новостей «URA.RU» 14 марта 2019 в 10:19 Размер текста - 17 +

Кирпичная кладка обрушилась над окном одной из квартир Фото: Станислав Достовалов Кирпичная кладка частично обрушилась в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Керамзитном в Кургане. Здание был признано аварийным, однако в нем до сих пор проживают люди. О разрушении стены жители Керамзитного сообщили на номер 112 вечером 13 марта. На место происшествия выезжали оперативные службы и чиновники городской администрации, в том числе глава администрации Кургана Андрей Потапов. «Было установлено, что в двухэтажном 16-квартирном здании 1958 года постройки произошло разрушение наружной версты кирпичной кладки в карнизной части второго этажа — в районе квартиры №8», — заявили в пресс-службе мэрии. Здание огородили киперной лентой Фото: Станислав Достовалов В администрации города заявляют, что пострадавших в результате происшествия нет. На 14 марта назначено обследование дома. При необходимости людей обещают временно разместить в помещениях маневренного жилищного фонда. Дом признали аварийным два года назад Фото: Станислав Достовалов Жилой дом в поселке Керамзитном был признан аварийным в июле 2017 года. По данным администрации, жильцы управляют им самостоятельно. С 2016 по 2017 годы он находился на обслуживании управляющей компании «Ключ», а до этого — УМР «Затоболье». Пообщаться с жителями аварийного дома корреспонденту «URA.RU» не удалось. Жильцы соседних домов сообщили, что состояние кирпичной кладки дома уже неоднократно вызывало нарекания. Год назад она также начинала разрушаться, однако ее оперативно отремонтировали. С другой стороны здание выглядит не лучше Фото: Станислав Достовалов На место аварии выезжало руководство города Фото: пресс-служба администрации Кургана Возможность проживания в здании людей оценят 14 марта Фото: пресс-служба администрации Кургана