В Центральном военном округе начались репетиции парадов Победы

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 10:40
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Парад Победы. Екатеринбург, военные, парад, торжественный марш, площадь 1905 года
В парадах примут участие 40 тысяч человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном военном округе началась подготовка к военным парадам, посвященным 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В гарнизонах округа проходят репетиции праздничного шествия.

«Отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов, а уже в конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих округа и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов. Параллельно с ними начнутся тренировки механизированных колонн», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ЦВО.

В День Победы в ЦВО пройдет три больших военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, а также более 50 торжественных шествий — в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Всего в военных парадах и торжественных шествиях примут участие около 40 тысяч человек и около 500 единиц военной техники.

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