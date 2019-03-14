В Центральном военном округе начались репетиции парадов Победы

В Центральном военном округе началась подготовка к военным парадам, посвященным 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В гарнизонах округа проходят репетиции праздничного шествия.
«Отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов, а уже в конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих округа и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов. Параллельно с ними начнутся тренировки механизированных колонн», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ЦВО.
В День Победы в ЦВО пройдет три больших военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, а также более 50 торжественных шествий — в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Всего в военных парадах и торжественных шествиях примут участие около 40 тысяч человек и около 500 единиц военной техники.