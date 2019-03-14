Депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичашвили, которого обвинили в избиении учительницы на глазах у школьников, объяснил свое поведение и сдал мандат. Его видеообъяснение опубликовал портал «Основа».
«Мою болеющую племянницу, имеющую инвалидность, обвинили в краже денег. На моем месте любой бы вышел из себя, однако я и пальцем никого не трогал», — заявил Гогичашвили в объяснении. Также он пояснил, что сдает мандат из-за боязни негативно повлиять на свою партию «Патриоты России». Скандал, по мнению экс-депутата, спровоцировали его разногласия с властями Ардонского района, отмечает портал VSE42.Ru.
Гогичашвили заподозрили в нападении на учительницу после жалобы родителей и сотрудников школы №4 в Ардоне в Северной Осетии. Они заявляли, что экс-депутат ворвался на урок к шестиклассникам и начал избивать учительницу прямо на глазах у детей. Руководство школы уже написало на депутата заявление в полицию, уточняет «Национальная служба новостей».