Избивший учительницу осетинский депутат объяснился и сложил полномочия. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 11:47
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, ученики, школа, школьная парта, пенал
Депутат считает инцидент «травлей» руководстваФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичашвили, которого обвинили в избиении учительницы на глазах у школьников, объяснил свое поведение и сдал мандат. Его видеообъяснение опубликовал портал «Основа».

«Мою болеющую племянницу, имеющую инвалидность, обвинили в краже денег. На моем месте любой бы вышел из себя, однако я и пальцем никого не трогал», — заявил Гогичашвили в объяснении. Также он пояснил, что сдает мандат из-за боязни негативно повлиять на свою партию «Патриоты России». Скандал, по мнению экс-депутата, спровоцировали его разногласия с властями Ардонского района, отмечает портал VSE42.Ru.

Гогичашвили заподозрили в нападении на учительницу после жалобы родителей и сотрудников школы №4 в Ардоне в Северной Осетии. Они заявляли, что экс-депутат ворвался на урок к шестиклассникам и начал избивать учительницу прямо на глазах у детей. Руководство школы уже написало на депутата заявление в полицию, уточняет «Национальная служба новостей».

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