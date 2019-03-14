Пермские чиновники взбесили губернатора смартфонами и фуршетами

Контрактная служба аппарата правительства Пермского края подверглась критике со стороны главы региона Максима Решетникова. В четверг, 14 марта, в ходе заседания краевого правительства от чиновников потребовали объяснить целесообразность нескольких госзакупок.
Как рассказал «URA.RU» один из участников заседания, внимание губернатора привлекли два аукциона, объявленные контрактной службой. Первый из них — на организацию мероприятий (фуршетов, конференций, приемов делегаций) с участием чиновников в пермском аэропорту Большое Савино. На это из бюджета планировались потратить свыше миллиона рублей. Второй — госзакупка 12 смартфонов для сотрудников аппарата правительства общей стоимостью 367 тысяч рублей.
По словам собеседника агентства, в конце заседания губернатор потребовал провести проверку и выяснить, «кто решил закупать телефоны для чиновников за бюджетный счет». Замечания были озвучены в адрес министра закупок Льва Гершанока и руководителя аппарата правительства Елены Лопаевой.