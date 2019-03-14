Скандал разгорается в Березовском Свердловской области. В городе закрыли отделение судебно-медицинской экспертизы, рассказали «URA.RU» местные жители.
«Отделение судебно-медицинской экспертизы безвозмездно арендовало помещение у нас в ЦГБ. Недавно областное руководство приняло решение закрыть его, ставка перенесена в Екатеринбург», — сообщила «URA.RU» Наталья Голубкова, пресс-секретарь ЦГБ Березовского.
Горожане возмущены: закрытие морга осложняет им жизнь. «Теперь трупы на вскрытие придется возить в Екатеринбург. Это очень неудобно и накладно для граждан. А если трупы криминальные, то эти разъезды будут еще и тормозить следствие», — поделились с «URA.RU» горожане.
В Министерстве здравоохранения Свердловской области пообещали объяснить закрытие отделения судебно-медицинской экспертизы в Березовском позже.