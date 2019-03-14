Названы самые дорогие и дешевые в эксплуатации автомобили

Самым дорогим в эксплуатации автомобилем в 2018 году признан BMW X6 M. Владельцы этого кроссовера в среднем тратят на содержание автомобиля 222,7 тысяч рублей в год. Меньше всех на содержание авто тратят владельцы гибридного Toyota Prius — 45,8 тысяч рублей в год. Такие данные озвучили эксперты сервиса «Юла», проанализировавшие стоимость владения 400 тысяч отечественных и зарубежных автомобилей.
Среди отечественных автомобилей самым дорогим в эксплуатации оказался ТагАЗ Road Partner — на него владельцы тратят порядка 145,5 тысячи рублей в год. А самой экономичной машиной отечественного производства является Lada Vesta, ее эксплуатация в среднем обходится автолюбителю примерно в 67 тысяч рублей в год.
Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что самой популярной машиной сегмента «спортивно-утилитарных автомобилей» в России стал кроссовер Hyundai Creta, напоминает «Национальная служба новостей». Вторую строчку в рейтинге заняла Kia Sportage, а на третьем месте оказался Renault Duster.