Названы самые дорогие и дешевые в эксплуатации автомобили

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 15:38
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БМВ и Геогриевская лента. Челябинск., bmw, георгиевская лента, бмв, автомобиль
Самым дорогим в эксплуатации автомобилем признан BMW X6 M, а самым дешевым — Toyota PriusФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым дорогим в эксплуатации автомобилем в 2018 году признан BMW X6 M. Владельцы этого кроссовера в среднем тратят на содержание автомобиля 222,7 тысяч рублей в год. Меньше всех на содержание авто тратят владельцы гибридного Toyota Prius — 45,8 тысяч рублей в год. Такие данные озвучили эксперты сервиса «Юла», проанализировавшие стоимость владения 400 тысяч отечественных и зарубежных автомобилей.

Среди отечественных автомобилей самым дорогим в эксплуатации оказался ТагАЗ Road Partner — на него владельцы тратят порядка 145,5 тысячи рублей в год. А самой экономичной машиной отечественного производства является Lada Vesta, ее эксплуатация в среднем обходится автолюбителю примерно в 67 тысяч рублей в год.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что самой популярной машиной сегмента «спортивно-утилитарных автомобилей» в России стал кроссовер Hyundai Creta, напоминает «Национальная служба новостей». Вторую строчку в рейтинге заняла Kia Sportage, а на третьем месте оказался Renault Duster.

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