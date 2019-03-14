Челябинский врач-вампир, расчленивший одноклассника, ходит на «прием» к психиатрам

Ждет ли лжетерапевта и экс-расчленителя больничная палата или барак колонии — зависит от экспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело врача-вампира из Челябинска

Челябинский «врач-вампир» Борис Кондрашин, в юности расчленивший одноклассника и выпивший его кровь, а после многолетнего лечения устроившегося по фальшивому диплому терапевтом, проходит экспертизу в областной психиатрической больнице. Об этом сообщил «URA.RU» руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов. От сроков ее окончания зависит, будет ли продлен арест Кондрашина, а от результата — его дальнейшая судьба.

«Арестованного возят к специалистам для освидетельствования. Пока мы не знаем, будут ли готовы результаты экспертизы к 26 марта, когда истекает срок его ареста. Соответственно, следствие не выходило в суд с ходатайством о продлении или изменении меры пресечения», — пояснил корреспонденту «URA.RU» Константин Правосудов.

Если эксперты признают «вампира» вменяемым, Кондрашин пойдет под суд по обвинению в использовании подложных документов и хранении наркотиков, обнаруженных у него дома. Если нет — вновь окажется под присмотром психиатров, которые наблюдали его более десяти лет.

Как ранее писало «URA.RU», 20 лет назад челябинский школьник Борис Кондрашин зверски убил своего одноклассника, заманив к себе домой и «накачав» наркотиками. Он выпил кровь и расчленил тело жертвы, частично сохранив его для дальнейшего «использования». Срок принудительного лечения закончился у Кондрашина в 2012 году, амбулаторное наблюдение не помешало ему обзавестись несколькими дипломами о высшем образовании и устроиться сначала в аптеку, а в ноябре 2018 года — врачом-терапевтом в больницу.

Активность лжемедика — в том числе в профессиональных соцсетях, — привела к тому, что «коллегу»-вампира опознал врач-психиатр, наблюдавший Кондрашина после преступления.