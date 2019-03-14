В одной из территорий Прикамья жители выступили против главного регионального проекта

В Полазне (Пермский край) активисты начали сбор подписей против идеи включения поселка в Добрянский городской округ. По мнению организаторов протеста, идея объединения территорий еще может быть пересмотрена региональными властями.
В листовках, распространяемых среди местных жителей, авторы заявляют, что включение Полазны в городской округ лишит поселок самоуправления и не принесет плюсов. «Предстоят преобразования, после которых в Полазне не будет главы, думы, своего бюджета, а все вопросы будет решать дума Добрянского городского округа», — говорится в заявлении. Авторы обращения отмечают, что публичные слушания по вопросу объединения, которые прошли в конце 2018 года, не отражают реальных настроений жителей.
Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, подтвердил сомнительность проведенных слушаний. Собеседник отмечает, что консенсуса достигнуть не удалось, однако местные чиновники спешно отчитались краевым властям об отсутствии протестных настроений. «Фактически ситуация в Полазне сейчас напоминает историю объединения с включением Зюкайки в Верещагинский округ: там тоже не было единой позиции жителей и многие выступали против. В итоге объединение состоялось, но часть жителей до сих настроена протестно и куда этот протест выльется — непонятно», — добавил источник.
В пресс-службе краевого министерства территориального развития корреспонденту «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию позже. В ведомство направлен запрос.
Процессы, связанные с созданием городских округов на базе районных центров и присоединением к ним поселений муниципальных районов, начались в Пермском крае в 2017 году. Губернатор Максим Решетников тогда предложил вернуться к одноуровневой системе местного самоуправления. По мнению главы региона, это позволит существенно сократить расходы на содержание органов власти. В январе главный куратор муниципалитетов Прикамья сменился: вместо Романа Кокшарова должность министра территориального развития занял Александр Борисов.