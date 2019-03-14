13 марта 2019

Телеканал «Студия 41» перешел в собственность свердловских властей

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 18:16
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Евгений Куйвашев в редакции
«Студию 41» продали Монетному щебеночному заводуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Сделка по продаже телеканала «Студия 41» Монетному щебеночному заводу (МЩЗ) закрыта. Об этом «URA.RU» сообщил гендиректор канала Владимир Злоказов.

На вопрос о том, что влечет за собой продажа «Студии 41», Злоказов ответил, что речь идет только о смене собственника. Ранее стало известно, что «СКБ-банк» (подконтролен структурам бизнесмена Дмитрия Пумпянского) одобрил заявку МЩЗ на кредит, необходимый для покупки телеканала. Условия выдачи кредита заводу и его размер не разглашались.

Принадлежащий правительству Свердловской области Монетный щебеночный завод в 2012 году также стал владельцем «Четвертого канала». Приобретение этого актива заводу обошлось в 257,99 млн рублей. Источник «URA.RU» ранее отмечал, что сумма покупки «Студии 41» «точно меньше 50 млн».

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