Врачи сообщили тяжелый диагноз Началовой, которая находится в реанимации

У Юлии Началовой начался отек мозга Фото: Instagram, Юлия Началова

У певицы Юлии Началовой начался отек мозга. При этом диагноз осложнен двусторонней пневмонией.

Как сообщили Mash источники в больнице, состояние Юлии Началовой врачи оценивают как крайне тяжелое.

У Юлии врачи диагностировали целый «букет» болезней: подагра, системная красная волчанка и сахарный диабет второго типа. Бывший лечащий врач певицы рассказал, что еще полгода назад у нее были страшные боли в суставах. При этом об отмене концертной деятельности речи не шло. «Юля говорила, что всегда вынуждена работать. Для нее это принципиальный момент. Мы буквально выкраивали время из плотного концертного графика, чтобы госпитализировать ее на две недели для нормального обследования», — рассказал «Московскому комсомольцу» врач одной из клиник Василий Шуров.

Как ранее писало «URA.RU», певицу экстренно госпитализировали 11 марта. У Началовой резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра. В больнице ее ввели в искусственную кому. Позже появилась информация о том, что у нее отказали почки.