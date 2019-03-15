Владимир Познер решил поучить Дудя профмастерству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Владимир Познер жестко прошелся по интервью блогера Юрия Дудя с телеведущим «Россия 1» и главой МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым. В рецензии на сайте «Познер Online» журналист отметил, что Дудь в этом интервью проиграл и не знал куда ему деваться.

Познер отмечает, что Дудь не справился с поставленной перед собой задачей «дожать» Киселева. По его мнению, интервьюер чувствовал опасность, пишет «Лента.ру». «Вот он решил, он Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев Дмитрий Константинович опытнейший человек», — отмечает Владимир Познер. Он напомнил, что Киселев начал работу журналистом в иновещании. «Он способный. Он артистичный, он умный. То есть надо было готовиться к этому», — предположил Познер.

Недоумение у Познера вызвал тот факт, что Дудь «стал приставать» к Киселеву с его заработками и тот нашел достойный выход: Киселев предложил ему показать половой орган в обмен на то, что Киселев озвучит свой заработок. В итоге Познер сделал вывод, что блогер проиграл журналисту.