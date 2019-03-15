Пользователи соцсетей высмеяли сюжет о мемах на канале «Россия 1». ВИДЕО

Александр Поздеев © Служба новостей «URA.RU» 15 марта 2019 в 10:52 Размер текста - 17 +

«Что ты скажешь на это, Илон Маск?» — самый популярный мем по версии «России 1» Фото: стоп-кадр программы «Утро», YouTube Сюжеты об интернет-мемах, периодически выходящие в программе «Утро» на телеканале «Россия-1», насмешили россиян. Пользователи социальной сети Twitter отметили сюрреалистичность сюжетов и то, что показанные мемы известны уже как минимум полгода. «Ребят, на России 1 выходят передачи Утренняя почта, Сам себе режиссер и выступают новые русские бабки, там время остановилось», — написал пользователь с ником Паисий Пчельник. «Ну у России 1 и зритель соответствующий, — вторит ему Andrey Plopoz. — Между порциями „Боярышника“ сюжет посмотрит, цокнет, пернет, почешет яица и забудет». Некоторые, как W.D.H.P., заметили, что «ведущая России говорит не мем, а мЭм»: «это может оскорбить чувства некоторых зрителей», заявляет пользователь. Впрочем, кое-кого подобные сюжеты насторожили. «Скоро мы будем смотреть мемы по телевизору», — написал (а) Fedorz?. При этом комментатор выразил недоумение: «если интернет закроют то кто будет делать мемы?» Справедливости ради, ведущие предупредили: в программе представлен топ за последний год. Лидерами стали мемы про Илона Маска, мышь и женщину-птицу. Американский бизнесмен даже отреагировал на юмор россиян Фото: стоп-кадр программы «Утро», YouTube Существо с куриными лапками не напугало российских пользователей, а напортив — вызвало интерес Фото: стоп-кадр программы «Утро», YouTube Смысл мема «Мыш кродется» осталась для ведущих непонятным, как и его популярность Фото: стоп-кадр программы «Утро», YouTube