На автодороге М-5 «Урал», в районе города Сима в Челябинской области, пытаются разблокировать пробку, оставшуюся после метели и перекрытия движения 14 марта. Дорожники работают над тем, чтобы на федеральной трассе вновь не пришлось ограничивать движение, сообщили «URA.RU» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Предпринимаются все усилия, чтобы не допустить введения ограничения на автодороге федерального значения. На месте работает спецтехника, в ближайшее время прибудет дополнительная техника», — рассказали агентству в пресс-службе предприятия.
Запрет на движение большегрузов и и автобусов на трассе М-5 ввели с десяти утра 14 марта, когда на Челябинскую область обрушился сильнейший снегопад. Изначально предполагалось открыть трассу в полдень, однако ограничение движения раз за разом продлевали — в итоге дорогу открыли лишь в шесть утра, 15 марта.