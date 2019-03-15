14 марта 2019

На федеральной трассе М-5 километровая пробка. Дорожники стягивают технику в горные районы

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 11:43
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, дорога, трасса м5
Циклон задержался в горнозаводской части Южного УралаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге М-5 «Урал», в районе города Сима в Челябинской области, пытаются разблокировать пробку, оставшуюся после метели и перекрытия движения 14 марта. Дорожники работают над тем, чтобы на федеральной трассе вновь не пришлось ограничивать движение, сообщили «URA.RU» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Предпринимаются все усилия, чтобы не допустить введения ограничения на автодороге федерального значения. На месте работает спецтехника, в ближайшее время прибудет дополнительная техника», — рассказали агентству в пресс-службе предприятия.

Запрет на движение большегрузов и и автобусов на трассе М-5 ввели с десяти утра 14 марта, когда на Челябинскую область обрушился сильнейший снегопад. Изначально предполагалось открыть трассу в полдень, однако ограничение движения раз за разом продлевали — в итоге дорогу открыли лишь в шесть утра, 15 марта.

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