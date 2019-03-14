В Челябинской области закрыли трассу М-5 «Урал» для большегрузов и автобусов

Из-за продолжающегося снегопада на челябинском участке федеральной трассы М-5 «Урал» в направлении Башкортостана 14 марта ввели ограничение для большегрузов и автобусов, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области.
Движение на всем протяжении от Челябинска до границы с Башкирией и в обратном направлении предполагалось «притормозить» до 12:00, но дорожники сразу предупредили, что этого может и не произойти. «Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — пояснили в ФКУ «Южный Урал». Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок в направлении Башкирии. В соцсетях застрявшие в пути водители сообщают о километровых пробках и стоящих фурах, дорожные службы — о формировании гололедицы и накатов из мокрого снега.
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Ограничение движение продлится ориентировочно до 18:00. Автомобилистам рекомендуется оставаться на это время в пунктах отдыха. Для оказавшихся в затруднительном положении на дороге работает круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.
Как уже писало агентство, снегопад обрушился на Челябинскую область в ночь на 14 марта и продолжается по настоящее время. Областной центр, где выпало более 60% месячной нормы осадков, встал в десятибалльных пробках, несмотря на работающую уборочную технику. Международный аэропорт Баландино не принимает и не отправляет рейсы. Синоптики челябинского ЦГМС сообщили, что метели и снег грозят затянуться до утра 15 марта.