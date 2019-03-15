Женщина удивилась полученной сумме Фото: yandex.ru

Жительница Ревды Ольга Кравченко-Шакирова получила долгожданные алименты на сына от бывшего мужа. Сумма алиментов составила четыре копейки.

По словам Ольги, она прожила с мужем Олегом 12 лет, а в марте 2018 года они разошлись из-за того, что он сильно пьет. «На момент развода он работал в строительной компании в Екатеринбурге и в первый месяц я получила алименты — 14700 рублей. Сразу после этого он уволился, чтобы не иметь официального заработка, с которого можно удерживать на сына. С тех пор денег мы от него не видели. Когда пришли четыре копейки, мы сначала посмеялись, думали, что какой-то сбой. А потом я пошла к судебному приставу, так как под Новый год я выиграла суд, который обязал его платить алименты. Пристав мне и сообщила, что четыре копейки — это и есть его алименты. Я хорошо зарабатываю, и сын ни в чем не нуждается. Меня только возмущает, что отец вот так вот может исчезнуть из жизни ребенка, и его за это нельзя никак наказать», — рассказала «URA.RU» Ольга Кравченко-Шакирова.

Редакция «URA.RU» не смогла связаться с бывшим мужем Ольги. А в пресс-службе УФССП по Свердловской области объяснили происхождение четырех копеек. «В отношении должника возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Гражданин уклоняется от уплаты алиментов и от участия в жизни своего ребенка. Имущество, на которое можно было бы обратить взыскание у него отсутствует. Установлен счет, принадлежащий должнику, и теперь при каждом поступлении на счет средства списываются автоматически. Мужчина привлечен к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Судом ему было назначено наказание 72 часа обязательных работ.