В Екатеринбурге придумали, как избавиться от коллапса с записью в первые классы

Правила записи в первые классы в Екатеринбурге могут измениться с 2020 года. Речь идет о введении поэтапной системы подачи заявлений по районам города, рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления образования администрации Екатеринбурга.
По словам пресс-секретаря управления Екатерины Катыхиной, сейчас предложение о поэтапной записи в первые классы по районам рассматривается и окончательное решение не принято. «Но надо понимать — это будет разбивка не по времени, а по датам. Мы рассчитываем, что если мы разделим запись по районам и по датам, нагрузка на порталы будет намного меньше. Сейчас проводится правовая экспертиза, возможно ли это сделать», — сообщила Катыхина «URA.RU».
Ранее при записи в первые классы в Екатеринбурге возник сбой на электронных площадках, из-за чего те, кто записался первым, оказались в конце списков. Напряженная ситуация с местами для первоклассников сложилась в микрорайоне Академический, где в одной из школ сформировали 21 первый класс.