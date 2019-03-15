14 марта 2019

В Екатеринбурге придумали, как избавиться от коллапса с записью в первые классы

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 14:43
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Школа. Курган, школьники, школа, ученики, уроки
Запись в первые классы будет проходить поэтапноФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге

Правила записи в первые классы в Екатеринбурге могут измениться с 2020 года. Речь идет о введении поэтапной системы подачи заявлений по районам города, рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления образования администрации Екатеринбурга.

По словам пресс-секретаря управления Екатерины Катыхиной, сейчас предложение о поэтапной записи в первые классы по районам рассматривается и окончательное решение не принято. «Но надо понимать — это будет разбивка не по времени, а по датам. Мы рассчитываем, что если мы разделим запись по районам и по датам, нагрузка на порталы будет намного меньше. Сейчас проводится правовая экспертиза, возможно ли это сделать», — сообщила Катыхина «URA.RU».

Ранее при записи в первые классы в Екатеринбурге возник сбой на электронных площадках, из-за чего те, кто записался первым, оказались в конце списков. Напряженная ситуация с местами для первоклассников сложилась в микрорайоне Академический, где в одной из школ сформировали 21 первый класс.

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