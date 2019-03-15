В Тюменской области, на трассе, столкнулись 18 машин. Авария произошла на десятом километре объездной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Пресс-секретарь УГИБДД региона Анжела Борисова рассказала «URA.RU», что во время движения одна из машин резко затормозила, остальные автомобили врезались в нее.
«Пока сообщается об одной пострадавшей. Движение по автодороге ограничено со стороны поселка Боровский в сторону города Тюмени. На месте ДТП работают три наряда ДПС», — отметили в УГИБДД.
Сотрудники ведомства организовали реверсивное движения по одной полосе в обоих направлениях. Автомобилистам советуют въезжать в столицу региона по федеральной трассе Тюмень-Омск.
Ранее в пресс-службе «Уралуправтодора» сообщали, что в 15 марта в Тюменской области прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, метель, сильный ветер до 24 м/с. Также непогода ожидает и соседний регион — ХМАО.