Отсидевший за взятку экс-депутат думы Екатеринбурга едет учить кандидатов в Челябинске

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Максим Петлин, отбывший в колонии наказание за вымогательство взятки, едет в Челябинск готовить кандидатов от «Яблока» к выборам в райсоветы. Политтехнолог прочитает лекцию в рамках партийного проекта «Школа депутата», сообщил он корреспонденту «URA.RU».
«Этой осенью на Урале две крупные кампании — в Кургане и Челябинске. В Кургане еще не стартовала. А в Челябинске намечается большая интересная кампания, интересно реализовать свои мысли. Не то, что буду курировать, но буду помогать», — сказал Петлин.
Максим Петлин является членом бюро «Яблока». Он осужден за вымогательство взятки в особо крупном размере: в феврале 2011 года требовал 1,5 млн рублей у руководства ЗАО «Форум Групп», обещая взамен не препятствовать строительству ритейл-парка в районе улиц Репина и Зоологической (теперь это «Радуга-Парк»). Часть суммы ему передали через помощника, которого задержали сотрудники ФСБ. Экс-депутат освободился осенью 2015 года.
В Челябинске 8 сентября пройдут выборы во все семь райсоветов. Далее в каждом из них определять по семь депутатов, которые сформируют новый созыв гордумы.