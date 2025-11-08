Челябинская область стала собственником принадлежавших Юревичу «31 канала» и DFM

Холдинг «Медиа-Центр», владеющий «31 каналом», стал собственностью правительства Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В октябре 2025 года правительство Челябинской области получило в собственность региональный холдинг «Медиа-Центр», которому принадлежат «31 канал», локальные филиалы радиостанций DFM и «Спутник», а также ряд крупных пабликов и телеграм-каналов. Изменения отражены в ЕГРЮЛ. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в сервисе СБИС.

«ИК „Медиа-Центр“, ООО. Владельцы: Минимущества Челябинской области. С 16.10.2025 является владельцем», — следует из данных сервиса.

С 16 октября 2025 года 100% долей в ООО «Управляющая компания „Медиа-Центр“», ООО «Урал-Медиа» и ООО «Информационная компания „Медиа-Центр“» перешли в собственность региональных властей. До 2024 года активы принадлежали семье бывшего губернатора Михаила Юревича, а после национализации в мае 2024 года собственником выступала Российская Федерация.

Передача медиахолдинга «Медиа-Центр» в собственность правительства Челябинской области — еще один шаг в процессе национализации активов, связанных с бывшим губернатором Михаилом Юревичем. В 2024 году Генпрокуратура потребовала национализации его бизнес-империи, заявив о коррупционном происхождении бизнеса. Недавно Росимущество передало Минобороны ряд объектов недвижимости Юревича и его партнеров.