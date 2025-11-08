Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Индустриальном районе Перми у многоэтажки обнаружено тело человека

08 ноября 2025 в 12:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тело обнаружили по окнами многоэтажки

Тело обнаружили по окнами многоэтажки

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Утром 8 ноября в Индустриальном районе Перми возле дома №52а по улице Стахановской было обнаружено тело человека. Об этом сообщили очевидцы.

«У погибшего почти нет одежды, и от удара ему оторвало руку. Соседи рассказали, что мужчина, вероятно, упал с общего балкона. Очевидцы рассказали, что сильный хлопок был слышен около восьми часов. Вероятно, он упал с большой высоты», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Прикамья сообщили, что погибший — мужчина 1988 года рождения. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал