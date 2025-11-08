В Индустриальном районе Перми у многоэтажки обнаружено тело человека
Тело обнаружили по окнами многоэтажки
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Утром 8 ноября в Индустриальном районе Перми возле дома №52а по улице Стахановской было обнаружено тело человека. Об этом сообщили очевидцы.
«У погибшего почти нет одежды, и от удара ему оторвало руку. Соседи рассказали, что мужчина, вероятно, упал с общего балкона. Очевидцы рассказали, что сильный хлопок был слышен около восьми часов. Вероятно, он упал с большой высоты», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Прикамья сообщили, что погибший — мужчина 1988 года рождения. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.
