В Индустриальном районе Перми у многоэтажки обнаружено тело человека

Утром 8 ноября в Индустриальном районе Перми возле дома №52а по улице Стахановской было обнаружено тело человека. Об этом сообщили очевидцы.

«У погибшего почти нет одежды, и от удара ему оторвало руку. Соседи рассказали, что мужчина, вероятно, упал с общего балкона. Очевидцы рассказали, что сильный хлопок был слышен около восьми часов. Вероятно, он упал с большой высоты», — сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.