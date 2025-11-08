На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 8 ноября на Копейском шоссе в Челябинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись пять машин. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Оно произошло 8 ноября около 07:30 часов в городе Челябинске, на Копейском шоссе, в районе дома 10, поселка Мясокомбинат», — рассказали в ведомстве. Участниками ДТП были пять машин.

Произошло столкновение нескольких автомобилей: фронтального погрузчика, «Тойоты Короллы», «Лады Приоры», «Лады Весты» и «Черри Ариза». В результате ДТП погибла водитель «Тойоты Короллы» — женщина 1975 года рождения.

Врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Артем Петров выехал на место инцидента. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственно-оперативной группой проводят работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.