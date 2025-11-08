Топ-5 фактов о пермском городе Лысьва, которые должен знать каждый

Свято-троицкий собор в Лысьве был восстановлен после полного разрушения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае за первые пять месяцев 2025 года совершено 570 тысяч туристических поездок, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом туристы посещают не только Пермь, но и достопримечательности края. Лысьва — старинный русский промышленный центр на востоке Пермского края носит звание Города трудовой доблести. Чем еще известен город и какова его история — в материале URA.RU.

История возникновения и название города

Панорама Лысьвенского металлургического завода. 1932–1933 годы Фото: Государственный архив Пермского края

История Лысьвы началась в 1785 году с возведения чугунолитейного завода. Этот год официально считается годом образования Лысьвы и металлургического завода. Изначально Лысьва была заводским поселением, а литейное производство и город (городом Лысьва стала с 1926 года) стали одним целым. С началом ХХ века происходит реконструкция завода, старое оборудование заменяют мартеновскими печами.

К 1929 году предприятие выпускало 43% хромированной жести в СССР. Мало кто знает, что лысьвенским железом были покрыты купола собора Парижской Богоматери и крыша британского парламента. Название же города имеет финно-угорские корни. Лысьва переводится как «Лысь» — хвойная веточка и «ва» — вода. А полностью это переводится как лесная вода, или река в хвойном лесу.

Современная Лысьва

Памятник графу Шувалову Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Лысьва — город компактный, четко зонированный по типам застройки. Население города в 2014 году составляло 64 тысячи человек. Жемчужина городского ландшафта — большой пруд, сооруженный на реке Лысьве в конце ХVIII века для нужд плавления чугуна и выделывания железа крепостными графа Шувалова. Он был не только резервуаром для подачи воды на завод, но и конечным пунктом сплава леса для него. Самое высокое место Лысьвы горожане называют Каланчой, откуда сверху виден весь город.

Герб города

На гербе города изображен единорог Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В былые времена шуваловские заводы метили свою продукцию клеймами с изображением головы мистического животного — единорога. Советским администраторам прославленный единорог чем-то не угодил и на десятилетия был лишен права представлять лысьвенскую продукцию. Вспомнили о нем лишь в 90-е: в 1998 году городская Дума возродила образ единорога на официальных символах города. «Герб Лысьвенского муниципального района представляет собой изображение единорога черного цвета с золотистым отливом, который помещен на серебряном геральдическом щите; у него винтообразный рог и язык красного цвета», — указано в описании, пожалуй, самого необычного герба округа в Прикамье.

Легендарная лысьвенская каска

Лысьва дала фронту более 10 млн касок Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Производство этого знаменитого стального шлема образца 1940 года (СШ-40) было освоено на предприятии еще до войны, а за модернизацией производства следил сам Сталин. С 1942 года с увеличением заказов и после закрытия производства шлемов в Сталинграде полностью весь выпуск касок происходил на единственном заводе в стране — лысьвенском.

Вес изделия должен был не превышать 800 граммов, при этом оно должно было выдерживать выстрел из винтовки, автомата, а также удары шрапнели и осколков. Заводчане подобрали оптимальную сталь и добились практически идеальной обтекаемой формы каски из броневой стали толщиной в один миллиметр.

В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал: «Могила Неизвестного Солдата», а одним из символов главного памятника страны стала Лысьвенская каска. До 1978 года она состояла на вооружении Советской Армии и экспортировалась в 14 стран мира. Ознакомиться с историей ее создания можно в музее каски в Лысьве.

Эмалированная посуда

Наборы эмалированной посуды на кухне 70-х говорили о достатке в семье. Их доставали по большому блату, хотя и делали недалеко от Перми — в Лысьве. Первую эмалированную посуду здесь начали выпускать еще до революции, в 1913 году. Если целый набор эмалированных кастрюль был признаком шика, то отдельно чайник или эмалированный тазик вполне можно было ухватить, выстояв очередь в «Хозтоварах». В городе стоит даже памятник эмалированной кастрюле, который символизирует одно из ключевых производств Лысьвы, известной далеко за пределами Пермского края.

В Лысьве выпускают эмалированную посуду с 1913 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газовые и электрические плиты

Лысьва славилась своей продукцией не только во время войны, но и в мирное время. Например, раньше во многих квартирах страны на кухнях стояли плиты, которые изготавливались на Лысьвенском заводе. Славилась Лысьва и легкой промышленностью: тут производили носки, перчатки, варежки, чулочно-носочную продукцию, известную на всю страну.

Награды завода и города

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1942 года за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны завод №700 награжден орденом Ленина. А в сентябре 1945 года за успешное выполнение заданий ГКО по массовому выпуску боеприпасов для нужд РККА в годы Великой Отечественной войны завод награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.