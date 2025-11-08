Логотип РИА URA.RU
Чартеры в Турцию исчезли из расписания пермского аэропорта

08 ноября 2025 в 11:51
Чартерные полеты из Перми в Анталью должны были осуществляться всю зиму

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чартерные полеты из Перми в Анталью (Турция) исчезли из расписания аэропорта Большое Савино. Ранее авиакомпания SouthWind («Южный ветер») планировала осуществлять прямые перелеты зимой.

«Чартерные полеты авиакомпании SouthWind („Южный ветер“) из Перми в Анталью исчезли из расписания аэропорта Большое Савино», — пишет «Коммерсант Прикамье». Сведения о продажи туров отсутствуют и в сервисе Tourvisor.

Ранее предполагалось, что полеты из Перми в Анталью (Турция) будут осуществляться всю зиму и первый месяц весны. Они планировались на даты с 21 ноября до 27 марта 2026 года.

