Чартеры в Турцию исчезли из расписания пермского аэропорта

Чартерные полеты из Перми в Анталью должны были осуществляться всю зиму Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чартерные полеты из Перми в Анталью (Турция) исчезли из расписания аэропорта Большое Савино. Ранее авиакомпания SouthWind («Южный ветер») планировала осуществлять прямые перелеты зимой.

«Чартерные полеты авиакомпании SouthWind („Южный ветер“) из Перми в Анталью исчезли из расписания аэропорта Большое Савино», — пишет «Коммерсант Прикамье». Сведения о продажи туров отсутствуют и в сервисе Tourvisor.