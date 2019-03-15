В двух уральских вузах появятся военные учебные центры

Центры создадут при вузах в Екатеринбурге и Челябинске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать военные учебные центры при вузах по всей России. Распоряжение и перечень центров опубликованы на официальном портале правовой информации. Согласно списку, военные учебные центры будут созданы в том числе при Южно-Уральском государственном университете в Челябинске и Уральском федеральном университете в Екатеринбурге.

«Создать военные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению», — говорится в документе. Согласно перечню наибольшее количество учебных центров будут созданы при вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов (кафедр) российских вузов в «военные учебные центры». Согласно документу, изменения нужно было внести в Положении о порядке прохождения военной службы.