В Югре назвали причины страшного пожара в пятиэтажке, который не могли потушить три часа

Пожар не сказался на безопасности здания ФОТО: пресс-служба администрации Нижневартовска

В МЧС Югры установили обстоятельства возникновения крупного пожара в нижневартовской пятиэтажке на улице Чапаева, который произошел в феврале, и передали их для проверки в прокуратуру. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомстве.

«Пожар возник из-за аварийного режима работы электропроводки в доме. Очаг возгорания находился в районе третьего подъезда, а затем перекинулся на весь периметр кровли многоэтажки. Сейчас материалы проверки находятся в прокуратуре. После их изучения надзорным ведомством будет принято решение об установлении виновных лиц в случившемся ЧП», — обрисовали картину произошедшего в окружном МЧС.

Тем временем нанятый городской администрацией подрядчик уже приступил к работам по восстановлению кровли в обгоревшем доме. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе мэрии. «Эксперты установили, что плиты перекрытия над пятым этажом и фасадный утеплитель не пострадали. Поэтому и было принято решение о старте восстановительных работ. Стоимость контракта составляет порядка 7,5 миллионов рублей. Завершить ремонт крыши строители должны в течение двух месяцев», — заявили в муниципалитете.

Как ранее сообщало «URA.RU», 12 февраля в Нижневартовске произошел пожар в пятиэтажном доме. Ему была присвоена повышенная категория сложности. Огонь полыхал практически на всей площади кровли многоэтажки, пожар потушили только через три часа.