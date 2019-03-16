На презентации присутствовал глава города Александр Высокинский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основатели голландского архитектурного бюро SVESMI Александр Свердлов и Анастасия Смирнова представили в Екатеринбурге свою концепцию развития ЦПКиО имени Маяковского. Они предложили в том числе убрать в парке асфальтовое покрытие и снести строения «непонятного назначения», передает корреспондент «URA.RU».

Смирнова рассказала, что новая концепция парка нацелена на привлечение в него молодежи, так как сейчас типичный его посетитель — «женщина средних лет, проживающая в шаговой доступности от парка». В первую очередь изменить нужно входную зону, считают архитекторы. «Парадная ось сейчас заканчивается не очень симпатичной норкой», — отметил Свердлов, имея в виду подземный переход у главного входа в парк. Входная площадь должна стать более уютной — там предлагают в том числе разместить сухой фонтан с фигурой. Но второстепенные входы и периметр тоже важны — сейчас же они выглядят не очень привлекательно.

Еще один пункт — деасфальтизация. «Не видел столько асфальта нигде, как в этом парке», — признался Свердлов. Он добавил, что асфальт дороже и сложнее в обслуживании, чем трава. В то же время нужно снести «сараи и бараки непонятного назначения».

Аттракционам нужна отдельная охраняемая зона вдали от центра парка, считают авторы концепции. Фруктовые деревья на главной аллее, велодорожки также необходимы для того, чтобы ЦПКиО стал «суперпарком», уверены основатели SVESMI. Много споров вызывал памятник мотоциклистам-разведчикам — его вполне можно оставить, это должны решать горожане.

Партерный парк, лес, речная зона, луг — несколько зон, которые бы мог включать в себя обновленный ЦПКиО. «Партерный парк — это такой огород 21-го века», — отметил Свердлов. Он может состоять из детской площадки, теннисные кортов, зоны паркура, цветников, которые люди могут выращивать сами. Еще одно предложение — многофункциональный луг, «диван города», где люди могут «ничего не делать». «Он связывает разные элементы парка между собой», — поясняют архитекторы.

Авторы из голландского бюро считают, что ЦПКиО нужна и отдельная площадь культуры, где сейчас расположено здание бывшего кинотеатра — она может стать «гостиной парка». Там можно было бы установить «большой индустриальный объект — кран-сцену».

«Ощущаю себя немного Петром Первым, когда голландцы приезжают и рассказывают, как нам быть», — пошутила руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская после выступления Свердлова и Смирновой. Она добавила, что диалог общественности, власти и специалистов чрезвычайно важен. При этом она призвала «слушать горожанина», но только в рамках законодательства и разделяя реальные и «фантазийные» модели. Мэр города Александр Высокинский перед началом общественного обсуждения в рамках круглых столов напомнил, что экономическая составляющая изменений парка будет просчитана позже. «Мы пока не заходим в экономику», —сказал он.

Так парк будет выглядеть с высоты птичьего полета. Его поделят на специальные зоны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Старые аллеи получат более четкие очертания и новые, понятные гостям парка названия Фото: Анна Майорова © URA.RU