На УВЗ готовы разработать беспилотный танк

Уральские танки смогут стать полностью роботизированными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработанный корпорацией «Уралвагонзавод» легендарный российский танк Т-90МС может стать полностью роботизированным. Об этом РБК рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», — заявил Потапов. Он объяснил, что последние версии танка Т-90, которые готовились специально на экспорт, буквально «напичканы» электроникой. «Одним из следующих шагов может стать роботизация боевой машины», — отметил глава УВЗ.

Потапов также добавил, что конструкция танка позволяет быстро менять комплектацию. «Все определяется заказчиком. Он видит, как будет ту или иную технику использовать на театре военных действий», — добавил Потапов. Глава УВЗ также отметил, что Т-90 готов к полной роботизации уже сейчас.

Ранее «URA.RU» публиковало видео с испытаний Т-90МС. На кадрах можно увидеть, как танк на ходу метко стреляет по целям, пока механик-водитель управляет многотонной боевой машиной с помощью кнопок на экранах и планшетах.

Танк Т-90МС оснащен самой современной системой модульной динамической защиты третьего поколения. Боевая машина имеет максимальную степень защиты от противотанковых средств. При этом вес танка с полным боезапасом составляет всего 48 тонн, что выгодно отличает российскую разработку от моделей конкурентов.