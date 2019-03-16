15 марта 2019

Собрание свердловского обкома КПРФ закончилось скандалом. Ивачева забросали партбилетами

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
16 марта 2019 в 14:59
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Митинг по случаю столетия Комсомола. Екатеринбург, ивачев александр
Состав свердловского обкома КПРФ резко сократилсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заседании обкома КПРФ несколько членов бюро со скандалом заявили о выходе из партии. Они демонстративно забросали секретаря свердловского обкома Александра Ивачева партбилетами.

По данным «URA.RU», бывшие коммунисты кинули партбилеты в лицо Ивачеву, резко высказались в его сторону и чуть не начали драку. Ивачев отреагировал на выходку бывших соратников и вызвал полицию.

В полиции данную информацию «URA.RU» подтвердили. В УМВД Екатеринбурга рассказали агентству, что сообщение о конфликте по адресу Машинная 3а, где и проходило заседание, действительно поступило на пост дежурного около часа дня. «В настоящее время сотрудники полиции находятся по указанному адресу. Проводится опрос очевидцев, выясняются обстоятельства происшествия. Информация о причинении телесных повреждений пока не подтверждается», — рассказали в ведомстве.

Получить комментарий Александра Ивачева на момент публикации не удалось. Он не отвечал на звонки и смс.

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